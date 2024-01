Nizam e Davi no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Publicado 15/01/2024 14:07

Clima tenso entre os brothers! A discussão entre Nizam e Davi, ocorrida durante a madrugada desta segunda-feira (15), continua dando o que falar dentro e fora do BBB 24, da Globo.

Em conversa com outros participantes do reality show, Nizam revelou que planeja uma expulsão do rival de jogo. De acordo com o executivo de contas, a ideia é ir até o confessionário e falar para a produção que Davi violou uma das regras mais importantes.

Nizam relata que o motorista de aplicativo incitou agressão ao chamá-lo para violência. Vale lembrar que, durante o bate-boca, Davi não encostou no brother.

Após a repercussão do plano ditado por Nizam, internautas passaram a criticar o comportamento do confinado. "Por que ele não cita o Rodriguinho também? Ele disse que bateria no Davi", declarou uma, se referindo ao momento em que o pagodeiro sugeriu "dar uma voadora" no brother. "Esse cara não cansa de passar vergonha não", lamentou outra.

Rodriguinho diz que bateria em Davi no BBB 24:

Após a discussão de Davi e Nizam, Rodriguinho afirmou que agrediria o motorista de aplicativo caso a briga fosse entre eles. "Vamos arrebentar logo. Eu vou bater nele", declarou o pagodeiro em conversa com outros colegas de confinamento.

Na sequência, MC Bin Laden, que estava presente na conversa, tentou questionar, mas foi rapidamente interrompido por Rodriguinho: "Eu estava vendo ele vir em mim. Se vem, meu velho, era uma voadora na cara, não estou nem aí", disparou o cantor.

"Eu sou o primeiro cara que bateu em outro dentro do BBB. Não preciso ter medo de nada não, eu estava pensando ali, ele ficava indo e voltando, se ele virar pra mim…", concluiu o famoso.