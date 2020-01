De cinco anos para cá, já foram publicados mais de mil artigos científicos sobre Reiki em animais. A técnica japonesa consiste na canalização da energia universal para a energia vital do indivíduo através das mãos. Sabina Scardua, veterinária doutorada em comportamento animal, começou a aplicar Reiki nos seus pacientes por se sentir frustrada com o resultado das terapias comportamentais tradicionais, que exigem o mental do bicho. "Observei melhora porque o Reiki restabelece o equilíbrio e resolve o emocional, o que medicamentos e treinamentos não costumam fazer", conta. Ela também atende animais com doenças de todos os tipos, como câncer, imunidade baixa e dores crônicas.

Entre os benefícios comprovados estão diminuição da dor, estresse e ansiedade, processo cicatricial rápido, melhora do bem estar, sistema imune e, consequentemente, maior longevidade. A técnica complementar aos tratamentos tradicionais pode até ser aplicada pelo próprio dono, desde que ele seja um reikiano. Para isso é preciso fazer um curso da técnica voltado para pets.