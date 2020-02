Para brincar à vontade

Na semana passada, a coluna falou sobre como manter o cão calmo quando está passando um bloco perto de casa. Hoje, o assunto é para os donos que querem incluir o bicho na folia: a escolha da fantasia. A veterinária Bianca Bennati afirma que a principal preocupação deve ser com o conforto do cão, que precisa conseguir andar, correr, comer e fazer suas necessidades tranquilamente com a vestimenta. Se ele não está acostumado com roupinhas, o ideal é optar por algo simples. As fantasias mais elaboradas ficam para os cães que não têm problemas com adornos. Leve em conta o local onde o bicho vai usar a peça: se for muito quente, o tecido precisa ser mais leve para evitar problemas com a hipertermia (brusco aumento da temperatura corporal). O dono também precisa ficar atento aos sinais do bichano. "Caso ele esteja confortável, agirá normalmente. Um animal estático e tentando tirar a fantasia com a boca ou roçando nos móveis e na parede não está confortável", explica Bianca. Sinais de calor, como respiração ofegante e língua para fora o tempo todo, também são motivos para tirar a fantasia. Evite opções com detalhes pequenos que possam ser engolidos pelo animal.