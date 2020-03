Qual bicho é a sua cara?

A maioria das residências brasileiras possui um animal de estimação: de acordo com o IBGE, já são 139,3 milhões de bichos no país. Mas como saber qual animal de estimação mais combina com você? Pontos como tempo, dinheiro e paciência devem ser analisados, além de ouvir todos os moradores da casa. Feito isso, é hora de pesquisar para saber qual bicho mais combina com a realidade analisada. A veterinária Juliana Pajosse explica que os custos são relativos. "Uma boa ração de hamster ou calopsita custa menos do que uma boa ração de cão ou gato, mas um veterinário especializado em animais silvestres/exóticos costuma ser mais caro do que um de bichos convencionais". Quando o assunto é tempo disponível, o hamster é um ótimo animal para quem fica o dia inteiro fora de casa, por ter hábitos noturnos. A calopsita precisa de atenção e interação, e costuma ser muito próxima da família. Gatos são mais independentes, mas exigem uma boa higiene e não gostam de sair da rotina. Os cães são os que mais demandam atenção e cuidado, mas são os que mais interagem.

Donos de cães gastam mais

O gasto médio mensal dos donos de cachorro é R$ 75 maior do que os donos de gato, segundo pesquisa feita pelo Instituto Qualibest, que traçou o perfil dos donos de bicho no Brasil. O principal motivo para o maior gasto com cães está nos pet shops: os cachorreiros compram mais produtos e contratam mais serviços. O dado preocupante ficou para a frequência de idas ao veterinário: 34% dos donos de cães e 43% dos de gatos consultam um especialista menos de uma vez por ano ou sem frequência. Vale lembrar que consultas de prevenção são importantes para prolongar a vida do bicho e evitar o descobrimento de doenças de forma tardia.

Fora da dieta!

Mesmo com a cara de 'pidão' do cão, o dono não deve dar alguns alimentos. Por exemplo: frituras, que podem causar pancreatite; chocolate, que causa vômitos, febre e convulsões; e massas, perigo de acarretar gases e até ruptura intestinal.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia

Galeria de Fotos Gato e cachorro: com qual você combina mais? Reprodução/internet gatos e cachorros Divulgação Donos de cachorros gastam mais Divulgação