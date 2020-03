Como evitar que animais tenham problemas renais

Março é o mês internacional do cuidado com doenças renais e, por isso, marcado pela campanha Março Amarelo. O objetivo é conscientizar a população dos problemas renais que possuem alta taxa de mortalidade. E os bichos de estimação também sofrem com isso. As doenças mais comuns em cães e gatos são: Doença crônica renal (DRC), Insuficiência renal aguda, Glomerulonefrite, Pielonefrite, e Cálculos renais. Caroline Bettini, veterinária da Cobasi, afirma que os donos devem ficar atentos a sinais como perda de apetite, náusea e vômito, emagrecimento progressivo com perda de massa muscular, pelos opacos, hálito forte, feridas na boca, anemia e moleza. Aumento na ingestão de água e na quantidade de urina também podem acontecer. Os donos de bichos de raça como shih tzu, lhasa apso, poodle, bull terrier, schnauzer, persas e abissínios devem ficar mais atentos, já que eles estão mais propensos às doenças renais. A melhor forma de prevenção é estimular a ingestão de água; oferecer, além da ração seca de qualidade, alimentos úmidos desde filhote; evitar contato com plantas, alimentos e fármacos considerados tóxicos aos bichos; e realizar visitas periódicas ao veterinário para acompanhamento preventivo.

ONG Focinhos de Luz pede doações

As fortes chuvas dos últimos dias deixaram a ONG Focinho de Luz, no Recreio, alagada. Os cerca de 120 bichinhos que vivem lá subiram em prateleiras e caixas para fugir da água. O problema não é atual e a ONG lançou uma arrecadação online para obras de melhoria, como subir os níveis dos canis e instalar comportas de chapas metálicas. Além da ajuda financeira, a casa procura por pessoas dispostas a adotar os bichos que atualmente estão em abrigos e lares temporários. Doações de produtos de limpeza, ração, remédios veterinários, entre outros itens podem ser feitas no ponto de coleta na Tijuca, na Rua Conde de Bonfim, 297/902.

Qual o nome da calopsita?

Escolher o nome do bichinho não é fácil. No caso da calopsita, o mais indicado é que seja uma palavra curta, aguda, com mais vogais e monossilábicas para que a ave o entenda com facilidade. Algumas opções são: Babi, Filó, Pipo e Téo.

De olho no dente

Um em cada quatro cães tem dentes fraturados por mastigar brinquedos e petiscos muito rígidos. A condição pode ser bastante dolorida, fique atento ao seu bichinho.

Paraíso na Barra

No próximo sábado, dia 14, a partir das 10h, o Instituto Luisa Mell e a ONG Paraíso dos Focinhos promovem evento de adoção no BarraShopping.

Galeria de Fotos Cães e gatos precisam de muito líquido para evitar problema renal (Março Amarelo) Divulgação ONG Focinhos de Luz está alagada e pede ajuda Divulgação