O que eles fazem quando você não está em casa

Você já imaginou o que o seu bichinho de estimação faz enquanto você não está em casa? Então, veja a lista feita pela veterinária Roseli Sabbadini, com teorias sobre o que eles podem 'aprontar'. 1. Zoando a decoração - Jogar os objetos no chão é uma realização, principalmente para gatos. Eles aproveitam para brincar e jogar as coisas de um lado para o outro fazendo você encontrá-los só na próxima faxina. Ou quando achar os cacos. 2. Roubar comida - Eles podem dar uma voltinha pela casa para achar 'aquelas comidinhas proibidas': o bife suculento que está descongelando na pia, bolos dando mole em cima da mesa e até pacotes de seus petiscos que serão rasgados sem cerimônia. 3. Dentadas - Bichos podem ficar meio irritados quando estão sós. Há grandes chances de você ter seus sapatos mordidos e móveis devorados, em sinal de protesto. 4. A pirraça das pirraças - É muito comum os cãezinhos, por exemplo, fazerem xixi e cocô em locais diferentes do habitual, como a sua cama. Isso quando não aproveitam para pisarem e espalhar a sujeira pela casa inteira. 5. Zap! - Muitos tutores costumam deixar a TV ligada para 'distrair' o cão. Mas quando voltam, o pet se apoderou do controle remoto e escolheu seu 'canal preferido'. Pior: seus dentes podem destruir o aparelho. 6. Tudo meu! - Cama, sofá, objetos... Agora eles brincarão como se fossem os donos da casa (e não são?). E é bem capaz de você chegar em casa e receber um olhar de desprezo tipo: "Não tô nem aí, humano. Quem manda aqui sou eu".

Cães podem usar capas de chuva?

Dias chuvosos podem atrapalhar os passeios dos pets. Especialmente aqueles que já têm uma rotina fixa ou que só fazem as necessidades quando saem de casa, por exemplo. A capa de chuva pode ser utilizada por um curto período de tempo e somente no momento do passeio. Recomenda-se as mais resistentes, como as de PVC. Capinha com capuz, apesar de fofa, só vale se o animal estiver confortável. É importante frisar que em caso de chuvas muito fortes, ficar em casa com o cão é a melhor opção.

Arara azul em perigo

O fotógrafo Luciano Candisani fez esse clique no Pantanal, local que tem oferecido risco aos animais por conta de incêndios. O @institutoararaazuloficial e a Iniciativa Documenta Pantanal estão arrecadando fundos para combater o fogo e ajudar na recuperação do habitat dessas aves lindas. Veja mais em www.institutoararaazul.org.br.

Cidade Amiga dos Animais

O Rio concorre em quatro categorias ao Prêmio Cidade Amiga dos Animais. A iniciativa foi criada pelo programa 'Animais em Comunidades', da ONG Proteção Animal Mundial, e tem como objetivo reconhecer as melhores estratégias de governos latino-americanos para lidar com populações de cães e gatos em situação de rua. Os vencedores serão conhecidos no dia 19 de outubro, no site da organização.

As gatinhas Mel e Liz: gulosas e curiosas

Liz, em primeiro plano, tem 2 anos e foi adotada para fazer companhia para Mel. Essa amarelinha não para quieta, e só deixa a irmã em paz quando ela está dormindo. "Liz é tão gulosa que já chegou a entrar num prato de sopa pra dar uma provadinha", diverte-se Maria Tereza, a tutora da duplinha. Mel, gorduchinha e de pelagem branca e cinza, tem 4 anos e foi resgatada das ruas. Ganhou lar e uma irmã caçula. Vida perfeita!

Linha Verde

Se você presenciar maus-tratos a animais ou comércio de bichos silvestres, pode denunciar ao Linha Verde, do Disque Denúncia. Canais: 0300 253 1177 (interior), 2253-1177 (capital) e o App 'Disque Denúncia RJ'.

Doguinho contra asma

Estudos comprovam que, quando as crianças convivem desde cedo com cachorros, são menos propensas a ter asma ou pegar resfriado. Graças ao contato do cão com a rua, e de ele estar aberto a bactérias, o sistema imunológico da criança cria anticorpos e a deixa mais resistente.