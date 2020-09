Vaquejada: a cultura da dor

Longe da realidade dos grandes centros, animais como bois e cavalos sofrem crueldade em eventos como vaquejada, laço e rodeio, práticas garantidas por lei. A veterinária Mariângela de Almeida e Souza, da ONG Defensores dos Animais, ressalta a importância de se proteger os animais domésticos, assunto os últimos dias, mas alerta para estarmos atentos a outros horrores a que os bichos podem estar sujeitos, seja em circos, rinhas, rodeios e outros hábitos humanos de se divertir com a dor e a falta de dignidade dos animais. "Esses são passos que ainda precisamos conquistar na nossa legislação para efetivamente combater os maus-tratos a todos os animais", pontua. Mesmo que a Constituição de 1988 garanta a proteção animal, há um ano foi aprovada a Lei 13873/19, em que ficam reconhecidos "o rodeio, a vaquejada e o laço como expressões esportivo-culturais pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro de natureza imaterial, sendo atividades intrinsecamente ligadas à vida, à identidade, à ação e à memória de grupos formadores da sociedade brasileira". A lei, visando o "bem-estar" dos animais, determina que, nas vaquejadas - expressão cultural cujo ápice é o peão, montado sobre um cavalo, perseguir e derrubar bois agarrando-os pelo rabo, que é torcido e tracionado até que o animal caia, cheio de dor - prevê que seja assegurada água e alimentação suficiente sempre à disposição, assim como um local apropriado para o "descanso". "Há incoerência na legislação e entendimento jurídicos. Principalmente, considerando um caminhar em direção ao reconhecimento de uma nova área jurídica, o Direito Animal, que reconhece animais como sujeitos de direitos e seres sencientes", explica Mery Chalfun, professora de Direito dos Animais na Universidade Veiga de Almeida (UVA). A especialista afirma que a vaquejada em nada reflete acontecimentos do passado ou culturais, mas, sim, desconsideração quanto ao animal. "A sociedade evoluiu no tratamento quanto a seres humanos, mulheres e crianças, por exemplo. Como não evoluir e tratar digna e respeitosamente as demais espécies? Como considerar cultura ou esporte tratamento que ofende diretamente a integridade física e psíquica de animais? Sustentar a prevalência da cultura, nestes casos, é validar a crueldade, barbárie, inconstitucionalidade, rompimento com a ética e desenvolvimento moral que se espera do ser humano", finaliza Mery Chalfun.

Fred adora dar as boas-vindas

Impossível olhar para essa figura tão simpática e não se apaixonar! E o carisma vem de longe, segundo Julia. "Minha mãe foi a uma feira de adoção e Frederico logo chamou sua atenção, era o filhote mais agitado". A mãe, Cristina, não teve dúvidas: o bebê Fred tinha que fazer parte da família! Isso foi há dois anos. Ele adora brincar em praças e receber carinho na barriga. Em casa, a alegria transborda cada vez que chega alguém. "Ele precisa receber as pessoas. Já virou um ritual, a porta bate e o Fred sai correndo, pulando e beijando quem quer que seja", conta Julia.

Sem balangandãs, por favor. Miau!

Gatos são sensíveis em relação a acessórios. Roupinha, só vale em pós-operatório, para proteger os pontos ou impedir uma contaminação. Se o seu gato for daqueles sem muitos pelos, é permitido usar a vestimenta em caso de dias frios. Ela deve ser feita de algodão e ser retirada na hora de dormir. Laços e bandanas, apesar de deixá-los adoráveis, podem causar feridas e se enroscarem no pelo do animal. Por fim, coleiras: ao contrário dos cães, felinos podem ficar assustados, inseguros e se sentirem presos.

De olho na depressão dos pets

Alguns sinais que apontam a doença: lamber e morder patas; dermatite; perda de peso; falta de apetite; e distanciamento dos donos e outros animais. Seu peludo tá assim? Tá na hora de procurar um vet, para um tratamento, e brincar mais, em caso de cachorros. No caso dos gatos, deixe-os onde possam escalar ou se esconder.

Pensa em ter uma iguana?

Assim como outros répteis, deve-se comprar uma iguana em loja legalizada pelo Ibama. Sem esse cuidado, provavelmente você estará estimulando o comércio ilegal de animais silvestres. Os verdinhos comem frutas, vegetais e insetos. É bom preparar um bom espaço em casa para o bicho viver confortável, porque eles podem atingir 1,70m! E cuidado: eles são sensíveis a temperaturas extremas.

Come devagar, bebê!

Se o pet vai todo empolgado pra cima do pote de ração, especialistas sugerem que o tutor o acalme antes dele comer. E se tiver outros animais na casa, deixe que ele coma sozinho. Às vezes, desde pequeno o bicho tem que competir por comida, o que gera a ideia de que ele tem que ser rápido.

Campanha de vacinação

O programa 'Se liga, bicho! Raiva é caso sério', da Prefeitura do Rio, anunciou o calendário de vacinação. Começa em 2 de outubro, em Santa Cruz e Guaratiba, e vai até 19 de dezembro, quando serão atendidas as regiões do Centro, Zona Sul, São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel e Ilha do Governador.

A meta é vacinar 500 mil cães e gatos. Para isso, serão utilizados 350 postos fixos, que terão os endereços divulgados nas próximas semanas. Este ano, haverá atendimento em sistema drive thru, para aumentar a praticidade e garantir os cuidados de prevenção à covid-19.

Cronograma da vacinação 5ª Etapa - 18 e 19/12 - Centro, Zona Sul, São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel e Ilha do Governador 4ª Etapa - 4 e 5/12 - Ramos, Penha, Inhaúma, Engenho de Dentro e Irajá 3ª Etapa - 6 e 7/11 - Madureira, Guadalupe, Jacarepaguá e Barra da Tijuca 2ª Etapa - 23 e 24/10 - Bangu e Campo Grande 1ª Etapa - 2 e 3/10 - Santa Cruz e Guaratiba