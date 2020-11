Mas que papelão! Como ensinar o cãozinho a não fazer xixi pela casa toda Portal IG

Por Do portal IG

Publicado 01/11/2020 07:00 | Atualizado 02/11/2020 12:32

Se você tem um animalzinho em casa, sabe que educá-lo nem sempre é uma tarefa fácil. Uma das coisas que mais traz dor de cabeça aos donos é a dificuldade de ensinar o cachorro a fazer as necessidades no lugar certo. No entanto, existem algumas recomendações muito úteis que podem te ajudar a adestrar seu bichinho.

É possível ensinar pets de todas as idades onde fazer xixi. O importante é insistir na educação, mas sem brigar com eles, já que não adianta e ainda podem tentar esconder as fezes. Além disso, não se preocupe se o cachorro não aprender rapidamente, pois é um processo que leva tempo e exige paciência – tanto dele, quanto do tutor. Saiba mais!

Confira seis dicas para ensinar o cachorro a fazer as necessidades no lugar certo

Escolha um cantinho

Antes de qualquer coisa, é importante definir um local fixo para o pet fazer suas necessidades. Esse cantinho deve ser sempre o mesmo, pois isso o ajudará a aprender com mais facilidade. Além disso, ele tem que ser preferencialmente longe dos potinhos de água e comida .

Crie uma rotina

Assim como nós, os animais também precisam de uma rotina, que deve ser seguida rigorosamente. Defina um horário para as brincadeiras, para o passeio e para as refeições, assim, eles se acostumarão a fazer suas necessidades nos momentos certos também.

Espalhe jornais pela casa

Para ensinar o seu cachorro a fazer as necessidades no lugar certo, você pode espalhar várias folhas de jornal pela casa . Dessa forma, quando ele estiver apertado, vai acabar fazendo xixi em uma delas. Outra opção é colocá-lo em um ambiente pequeno depois que ele comer, como um cercadinho ou banheiro, também completamente forrado com jornal, e esperar que ele se alivie. Assim, seu pet vai associando o jornal ao local de fazer suas necessidades e você poderá escolher qual cantinho reservar para isso.

Recompense seu pet

Toda vez que ele fizer xixi no lugar certo, você deve recompensá-lo, pois isso o incentivará a repetir. Pode ser com um petisco ou uma brincadeira, o importante é ele associar isso a uma coisa boa. Outro truque é sempre estar presente nesses momentos, já que se o animalzinho estiver sozinho, pode encarar isso como um castigo.

Não dê broncas

Como já dito anteriormente, jamais brigue com seu cachorro. Isso só atrapalha o processo de aprendizagem dele, já que não compreende o que está acontecendo. Além disso, o pet pode entender que ele deve esconder as fezes, o que faz com que opte por comê-las ou então fazê-las em lugares escondidos. Se ele não aprender de primeira, não se estresse, apenas recolha as necessidades sem que o animalzinho veja.

Cuidado com os odores

Se o pet fizer xixi no lugar errado, o ideal é limpá-lo logo em seguida. Isso porque eles escolhem a região pelo olfato, fazendo com que sempre voltem para aquele mesmo lugar. Essa é uma importante etapa para ensinar o seu cachorro a fazer as necessidades no lugar certo. Sempre limpe a área com produtos de limpeza para eliminar qualquer cheiro característico!







Sinais indicam que a saúde do pet não vai bem

Publicidade

Você sabia que o que o seu pet excreta, pode indicar como anda a saúde dele? De acordo com Márcio Barboza, médico veterinário e gerente técnico pet da MSD Saúde Animal, o tutor deve observar sempre o xixi e o cocô do animal, pois esses são grandes indicativos de como anda a saúde do bichinho.

O tutor deve observar a coloração, a consistência, a frequência que o pet faz xixi e cocô, a quantidade, o odor e o comportamento do animal durante a defecação. Normalmente, de acordo com o especialista, os pets urinam em torno de três a cinco vezes ao dia e defecam de uma a três vezes ao dia.

''Mas não podemos esquecer que cada pet pode ter suas próprias manias e costumes. Além disso, existem diversos fatores que podem interferir nessa frequência sem que estejamos diante de alguma doença, como por exemplo, a idade, as mudanças climáticas, a marcação de território e a quantidade de alimento fornecido'', afirma Márcio.

Como indicam que o pet está com problemas de saúde?

As fezes dos pets normalmente apresentam coloração marrom e possuem consistência firme, sendo uniformes e de revestimento seco. Já a urina, costuma ser de coloração amarelo claro, límpida e sem odor desagradável.

Portanto, alterações em qualquer uma dessas características, aumento ou diminuição da frequência ou do volume de micção e/ou defecação e alteração do comportamento do animal ao realizar essas ações, podem ser sinais de alerta e indicar que a saúde do pet não vai tão bem.

Doenças relacionadas às fezes e ao xixi do pet

Alterações nas fezes podem ser consequentes de vermes, como os do gênero ''toxocara'' e ''ancylostoma'', bactérias, protozoários, como a ''giardia'', e os vírus, como o ''parvovírus''. Além desses agentes infecciosos, doenças em outros órgãos como os intestinos, fígado e rins, podem levar a alterações das fezes.



''Dentre as diversas manifestações que podem surgir, na dependência da causa envolvida. Podemos citar fezes amolecidas que chegam muitas vezes a ser aquosas, acompanhadas de muco ou até mesmo sangue'', conta o veterinário.



Já as alterações associadas a urina podem estar relacionadas apenas a hábitos do animal, como por exemplo, apresentar uma urina mais concentrada por retê-la, urinando apenas durante o passeio. Alterações que indicam problemas de saúde seriam: presença de cálculos urinários, infecções, doenças endócrinas, traumas ou até mesmo insuficiência renal.



A mudança nas características pode depender de cada animal e alguns apresentam urina com odor mais forte, de aspecto turvo ou com sangue, e alterações em relação ao ato de micção, como por exemplo, aumento da frequência e/ou volume urinário.



Como manter as fezes e urina sempre saudáveis?

É importante que os animais recebam um alimento de qualidade e na quantidade adequada, que tenham sempre água filtrada disponível e que o tutor crie horários de passeio para que o pet consiga fazer suas necessidades. Além disso, é bom que exista um local específico para que ele faça as mesmas dentro de casa, utilizando jornais, tapetes higiênicos ou plataformas sanitárias.



Consultar regularmente o médico veterinário é imprescindível para avaliações de rotina da saúde do seu pet. ''Ao notar qualquer alteração é importante que o tutor procure o médico veterinário de sua confiança, porque ele precisará avaliar o caso. Em muitas situações o atendimento rápido é decisivo para garantir a saúde e o bem estar do pet'', finaliza.