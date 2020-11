Por MARTHA IMENES

Publicado 01/11/2020 07:00 | Atualizado 02/11/2020 12:34

A importância dos pets na vida de seus humanos de estimação têm feito grandes companhias e empresas, principalmente as aéreas, a ocupar um lugar de destaque. Um exemplo é a Gol Linhas Aéreas, que tem sido reconhecida como Pet Friendly, um selo que mostra o seu carinho por animais.

Durante a pandemia, a aérea percebeu um aumento significativo da demanda pelo seu serviço Pet na Cabine - o transporte de animais de estimação a bordo dos aviões, junto aos seus donos.

Junto com a Cobasi, megastore de produtos e cuidados para o pet e para a casa, resolveram celebrar juntas o aniversário do "shopping do seu animal", que ocorreu de 14 a 30 de outubro.

Para atender melhor à procura acentuada pelo serviço Pet na Cabine, a Gol aumentou sua capacidade por voo. Nessa fase de pandemia, a companhia vem operando, em média, mais de 2 voos diários com um número igual ou superior a 4 animais na cabine.

Balanço de 2019

As três maiores companhias aéreas brasileiras (Gol, Latam e Azul) transportaram juntas cerca de 800 mil cães e gatos em 2019. Só a Latam leva uma média de 700 pets por mês. Em dezembro, na alta temporada, somente a Gol voou com 10 mil animais - um crescimento de 38% em comparação com 2018.

Os valores para levar o pet na viagem variam de R$ 200 a R$ 900, dependendo da empresa e do porte do animal. É importante também ter vacinação em dia e atestado do médico veterinário, algumas companhias não aceitam embarcar o bichinho sem esse tipo de documentação, principalmente se for para o exterior.

Na Gol, por exemplo, é preciso apresentar comprovação de vacinação antirrábica com o nome do laboratório produtor, o tipo da vacina e o número da ampola utilizada. A vacina deve ter sido aplicada há mais de 30 dias e menos de 1 ano da data de embarque. Também deve ser apresentado atestado sanitário do animal, com validade de 10 dias após a data de emissão.

Já na Azul, cães e gatos devem pesar até 5 kg. O custo é de R$ 250 por trecho e por animal para voos domésticos. E na Latam o peso é até 7 kg. O custo é de R$ 200 por trecho e por animal para voos domésticos. Os valores variam dependendo do destino internacional.