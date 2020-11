Por Portal iG

Publicado 01/11/2020 07:00 | Atualizado 02/11/2020 12:35

Iguana verde NÃO USAR

Os animais de estimação mais comuns nas residências de todo o mundo são o cachorro e o gato. Peixes e aves também não ficam muito atrás. Mas, mesmo com os variados preços, raças e características desses animais, há pessoas que não se sentem confortáveis dentro do que é tradicional e preferem a excentricidade. A escolha delas são os animais exóticos.Répteis e mamíferos são os mais populares dentro do mundo dos animais exóticos que podem ser comercializados e criados dentro de casa. Saiba quais são alguns deles e lembre-se: em alguns casos é necessário ter autorização do Ibama para ter um desses animais em casa.No site do instituto é possível buscar informações. Confere lá: https://www.ibama.gov.br/fauna-silvestre.Ave australiana que vive também em outras regiões banhadas pelo Oceano Pacífico. Elas podem ter até 2kg e 80 cm. Ela vive em torno de 65 anos, um pouco menos do que os famosos papagaios, que vivem 80 anos. Seu preço gira em torno de R$ 8 mil em criadores e lojas legalizadas. Se você estiver pensando em adquirir essa ave, saiba que elas precisam de, no mínimo, 10 horas diárias de atenção. E caso você não as dê, se prepare para passar a noite em branco para brincar com a ave que é extremamente mimada (mais do que vários cachorrinhos, para você ter uma ideia).O réptil já foi uma verdadeira sensação e adquirido por muitas pessoas, mas continua presente na lista dos animais exóticos para se ter em casa . Devido à popularidade que já alcançou, hoje existem até rações específicas no mercado, o que facilita na hora da alimentação do animal. Alguns cuidados na criação são essenciais, já que eles são muito sensíveis ao frio ou ao calor. O valor médio do iguana está entre R$ 400 a R$ 800.Sim, a cobra também faz parte dos animais exóticos que você pode criar dentro de casa – se tiver coragem e disposição. A corn snake possui um temperamento sossegado, além de ser dócil chama a atenção por suas cores bonitas e chamativas. A facílima manutenção é um fator que possibilita sua criação caseira e que chama a atenção de compradores.Elas se alimentam de pequenos vertebrados, como é o caso dos ratos, por exemplo. A alimentação é realizada uma vez por semana e o animal, comprado em criadores legalizados, custa entre R$ 300 e R$ 600.Outra espécie de cobra que pode ser criada em casa é a jiboia. A principal informação que se precisa ter em relação a essa espécie é que ela não é domesticada, então não necessita nem de carinho nem de atenção. A alimentação se baseia em aves ou roedores (mortos ou vivos) que são vendidos exatamente para essa finalidade. Uma jiboia precisa de um espaço grande e pode viver por até 15 anos, seu preço gira em torno de R$ 1.000 a R$ 2.000.Divertidos, agitados e extremamente bagunceiros os furões se alimentam de ração específica e exigem uma série de cuidados com a saúde, por isso, fique atento. A espécie de animais exóticos para se ter em casa vive entre 6 e 8 anos e custa de R$ 800 a R$ 2.000.