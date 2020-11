Por Carina Petrenko*

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de maior mercado pet mundial, segundo um levantamento feito pelo IBGE, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido. A paixão brasileira por animais de estimação consolida um dos setores que mais cresce no país. No ano de 2019, o faturamento total do segmento veterinário foi de R$ 36 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

É nesse setor que a clínica Apaixonados por Quatro Patas se encontra. Com mais de 40 lojas no Estado do Rio e referência em castração, a rede de veterinária tem por objetivo fornecer atendimento de qualidade. "O nosso sonho se tornou realidade e buscamos todos os dias levar dignidade e boa medicina veterinária a todos", diz Dalmar Lírio, o Mazinho, diretor-executivo da Apaixonados por Quatro Patas.

Segundo dados da Abinpet, o Brasil é o segundo país com maior número de pets, atrás apenas da China. São cerca de 132 milhões de animais de estimação. Com isso, a clínica Apaixonados por Quatro Patas está desenvolvendo um modelo de plano de saúde pet. "É semelhante ao plano de saúde de humanos, o objetivo é permitir que o animalzinho tenha acesso a atendimentos de qualidade e bons profissionais veterinários", diz Mazinho.

A rede aposta no estado e anuncia a inauguração de outras unidades em São Cristóvão, Petrópolis e Rio das Ostras. Um dado importante é a possibilidade de abrir uma franquia do negócio. pelo telefone ou no site, a rede explica como abrir seu próprio negócio. Confira em: (21) 3090-0700 ou https://www.apaixonadosporquatropatas.com.br/.