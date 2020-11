Fêmea de onça recebe atendimento médico após ser encontrada muito ferida AFP

Por MARTHA IMENES

Publicado 01/11/2020 07:00 | Atualizado 02/11/2020 12:35

As imagens de animais feridos e mortos por conta do incêndio no Pantanal, além de tantos outros que peregrinam atrás de comida, tem ganhado o noticiário dentro e fora do Brasil e provocado indignação. E não é à toa: o fogo está destruindo o bioma da região e nossos amigos animais estão precisando, e muito, de ajuda.



No começo da setembro, as chamas atingiram o Parque Estadual Encontro das Águas, na região de Porto Jofre, na cidade de Poconé (MT). O local é conhecido por abrigar a maior concentração de onças-pintadas do mundo.



O Pantanal é a maior planície interior inundada do mundo, que concentra uma variedade incrível de espécies de animais e já teve mais de 15% de sua área destruída, até setembro de 2020 foram pelo menos 2,5 milhões de hectares queimados. Apesar de ocorrerem no bioma, as queimadas no Pantanal não são fenômenos naturais.



E como ajudar? Diversas ONGs estão atuando no resgate de animais e ajudando a população afetada. Uma força tarefa coordenada pelo Comitê do Fogo (órgão colegiado que reúne instituições de governo, terceiro setor e iniciativa privada) montou um Posto de Atendimento Emergencial a Animais Silvestres (Paeas) Pantanal para receber donativos.



O grupo também criou uma "vaquinha virtual" (https://voaa.me/vaquinha-pantanal) com objetivo de arrecadar dinheiro para financiar ações que visam ajudar a cuidar dos animais que perderam seu habitat pelo fogo.



AMPARA Animal

A ONG criou uma campanha para arrecadar fundos para animais que estão sendo resgatados de queimadas no Pantanal, que ocorrem desde julho. A AMPARA Animal também está recrutando veterinários para compor a equipe de voluntários na região. A campanha Pantanal em Chamas ocorre em um site de financiamento coletivo.



Fundação Ecotrópica

Trabalhando há 31 anos com a preservação da natureza no Pantanal mato-grossense, a Fundação Ecotrópica atualmente se empenha para conter os incêndios na região e resgatar animais feridos e afetados pelo fogo. A ONG está aceitando qualquer tipo de doação. As necessidades vão desde máscaras, luvas, perneira, botinas, camisetas, soro fisiológico, até medicamentos como, gaze, pomadas de queimadura, rifocina, repelente e demais itens farmacêuticos e de uso pessoal.

Instituto Acaia

O Acaia Pantanal está presente no dia a dia da população ribeirinha, atuando junto às famílias e atores locais, conjugando educação e proteção social como meios de assegurar o desenvolvimento integral dos moradores da beira do rio e contribuir para o desenvolvimento socioambiental da região.



SOS Pantanal

O Instituto SOS Pantanal depende de parcerias e doações para manter sua estrutura e conduzir suas atividades. Aqueles que contribuem, apoiam ações que visam a sustentabilidade social, ambiental e econômica da Bacia do Alto Paraguai, que abriga o Pantanal.



Instituto Arara Azul

A campanha "Adote um Ninho" visa apoiar as ações do Projeto Arara Azul no Pantanal, através das pesquisas e do monitoramento de ninhos naturais e artificiais. O apadrinhamento desses ninhos, através da adoção, proporcionará a manutenção da biodiversidade do Pantanal: tanto as araras-azuis como várias outras espécies de animais que ocupam as mesmas cavidades.



Ecologia e Ação

A instituição trabalha diretamente no território do bioma do Pantanal. A ONG existe em 1989 e dá capacitação, sensibilização e preservação do meio ambiente para a população local.



Comitiva Esperança

A Comitiva Esperança leva alimentos, produtos de higiene e informação às comunidades carentes do Pantanal e do Cerrado de Mato Grosso do Sul.



Instituto Onçafari

O Onçafari Forests tem como meta preservar áreas de interesse ecológico. Propriedades com áreas de mata nativa ou em regeneração são doadas por filantropos à associação, que passa a protegê-las, garantindo abrigo e passagem para a fauna silvestre.



Instituto de Conservação de Animais Silvestres

O Instituto oferece auxílio, desenvolve oficinas para moradores e material didático para crianças para estimular a preservação da fauna. O principal programa é voltado para a preservação do Tatu-Canastra, espécie também presente na região do Pantanal.



WWF

O WWF trabalha para proteger espécies ameaçadas de extinção, conservar grandes áreas ambientais, impactar positivamente a vida das pessoas que vivem nelas.



Wild Conservation Society (W– Brasil)

O braço brasileiro da WCS desenvolve um programa específico para o bioma do Pantanal. O instituto tem a missão de preservar, mas também promover pesquisas científicas sobre a fauna e flora. As doações são feitas em dólar, a partir de US$ 25.