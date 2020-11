Clínica Apaixonados por Quatro Patas oferece sistema de franquia para quem quiser abrir negócio Divulgação/Apaixonados por Quatro Patas

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 07:00

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de maior mercado pet mundial, segundo um levantamento feito pelo IBGE, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido. A paixão brasileira por animais de estimação consolida um dos setores que mais cresce no país. No ano de 2019, o faturamento total do segmento veterinário foi de R$ 36 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). É nesse setor que a rede de clínicas Apaixonados por Quatro Patas se encontram. Com mais de 40 lojas no Estado do Rio e referência em castração de cães e gatos, a rede de veterinária tem por objetivo fornecer atendimento popular de qualidade. "O nosso sonho se tornou realidade e buscamos todos os dias levar dignidade e boa medicina veterinária a todos", diz Dalmar Lírio, o Mazinho, diretor-executivo da Apaixonados por Quatro Patas.



Segundo dados da Abinpet, o Brasil é o segundo país com maior número de pets, atrás apenas da China. São cerca de 132 milhões de animais de estimação. Com isso, a rede de Clínicas Apaixonados por Quatro Patas está desenvolvendo um modelo de plano de saúde pet. "É semelhante ao plano de saúde de humanos, o objetivo é permitir que o animalzinho tenha acesso a atendimentos de qualidade e bons profissionais veterinários", diz Mazinho.



A rede reforça a aposta no estado e anuncia a inauguração de outras unidades na Tijuca, Petrópolis, Teresópolis, São Gonçalo, Niterói, Belford Roxo, Imbariê e em São Cristóvão, que vai ter serviço de atendimento 24 horas.



Especialidades

Nas clínicas Apaixonados por Quatro Patas além das consultas, exames e vacinação é possível encontrar diversas especialidades médicas, como oncologia, endocrinologia, oftalmologista, cardiologia, ortopedia, odontologia e acupuntura veterinária. Um outro diferencial são as campanhas de castração popular, que ocorrem periodicamente. Dias, horários, atendimentos podem ser obtidos pelo telefone (21) 3090-0700. A Central de Atendimento funciona 24 horas com informações. Atendimento nas Unidades de 8h às 20h, de domingo a domingo.



Franquia

Um dado importante é a possibilidade de abrir uma franquia do negócio. Pelo site, a rede explica como abrir seu próprio negócio. Confira em https://www.apaixonadosporquatropatas.com.br/franquia/