Evento na Zona Oeste do Rio tera microchipagem gratuita - Nelson Duarte / Prefeitura do Rio

Evento na Zona Oeste do Rio tera microchipagem gratuitaNelson Duarte / Prefeitura do Rio

Publicado 08/09/2021 15:25 | Atualizado 08/09/2021 20:01

Rio - No próximo domingo, um evento de socialização e cuidados para animais de estimação vai tomar conta da Praça de Eventos do shopping Downtown, na Zona Oeste do Rio. O evento "Pet Day" acontecerá das 10h às 17h e terá show de adestramento canino, distribuição de brindes, exposição de animais para adoção, palestras, distribuição de rações e de brinquedos para pets.

Dog Show

Cães treinados da Guarda Municipal do Rio de Janeiro farão, no palco do Downtown, o Dog Show, de adestramento canino, logo após o início do evento, às 11h.

Brincadeiras

Com cuidadores e brinquedos, o Projeto Bishow, o Clube do Totó e a American Pet farão recreação para os animais durante todo o evento.

Adoção

Cerca de cem cães e gatos estarão em exposição para serem adotados.

Cuidado e segurança

Ao ar livre e em espaço aberto, aumentando a segurança dos visitantes, o Pet Day seguirá todos os protocolos de cuidados contra a covid e demais riscos de contágio.