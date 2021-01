Marcos Pasquim Divulgação

07/01/2021

Famoso por sempre fazer papéis sensuais, e estar sem camisa em muitos destes trabalhos, Marcos Pasquim está atualmente no ar na reprise da novela 'Kubanacan', no Canal Viva, e acabou de rodar o longa 'Tração'. No filmes, o ator viverá o chefe de uma equipe que participa de campeonatos de motocross. Pasquim ainda é sondado para várias campanhas de moda como a da foto, onde é o novo rosto da marca masculina Amil.