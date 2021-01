Lorena Importa e Raissa Machado Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 05:00 | Atualizado 07/01/2021 08:27

Raissa Machado anunciou ontem a sua saída do posto de rainha de bateria da Viradouro, escola campeã do Carnaval carioca em 2020. Agora, a coluna traz, com exclusividade, o principal nome que consta como cotado para substituir Raissa na vaga. Trata-se da Lorena Improta, noiva do cantor Léo Santana, influenciadora digital e ex-bailarina do 'Domingão do Faustão'.

No último Carnaval, Lore desfilou como uma das musas da Viradouro. O nome dela é dado como certo à frente da bateria da vermelho e branco e já era apontado nos bastidores como forte candidata ao título, caso Raissa deixasse mesmo o posto. A escola deve fazer o anúncio da substituta em breve.



Raissa Machado deixa a bateria da Viradouro após sete anos de reinado. Em comunicado enviado à imprensa, a maranhense falou sobre sua saída da agremiação.



"É uma despedida difícil, porque separa dois corações que se amam e que agora estarão distantes. Mas aprendi que quando a saudade fica é sinal de que tudo o que foi vivido não será inesquecível. E muito mais do que apenas dizer tchau deixo minha gratidão ao meu pavilhão! Gradarei todos os momentos que vivemos juntos em meu coração com muito amor, sem nunca esquecer de todo o carinho com que me receberam", diz a morena.