Publicado 06/01/2021 20:27 | Atualizado 07/01/2021 08:20

Angélica não só anunciou seu novo projeto profissional já para o início deste ano de 2021, como também revelou o nome de uma das convidadas: Xuxa. "Estou feliz por tirar projetos do papel. O 'Cartas para Eva' terá cinco episódios com temas voltados para mães, mulheres, meninas e meninos. As entrevistas estão bem legais, com papos sérios e temas importantes", contou. Outra participante do bate-papo será Camila Pitanga.

Após encerrar a primeira temporada do programa' Simples Assim', exibido em 12 edições entre outubro e dezembro pela TV Globo, a apresentadora lançará cinco episódios do 'Cartas para Eva', na plataforma Globoplay, a partir desta quarta-feira (6).