Carlinhos Mendigo/Aline Hauck Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 12:41 | Atualizado 07/01/2021 12:51

Carlinhos Mendigo voltou a atacar a ex, Aline Hauck, mãe de seu filho, de forma indireta (sem citar nomes). O humorista compartilhou uma matéria sobre 'mães com transtorno narcisista que têm o prazer de fazer os filhos sofrerem'. Em sua publicação feita em seu perfil oficial do Instagram, que apesar de ter sido tirado do ar no Brasil, ainda funciona no exterior, o ator aborda esse tipo de mãe como 'doentes e psicopatas'.

"Aquele prazer cego e doentio para depois dizer: 'te fizeram sofrer, mas a mamãe sempre esteve do seu lado'. Doentes e psicopatas, que nos colocam em situação de risco e de sofrimento para depois dizer que ergueu os braços para ajudar. Hipócritas e porcas alienadoras, doentes, desequilibradas, carentes, narcisistas, inseguras e podres. Essas são as mães assassinas da juventude e de mentalidade infantil. O simples e natural convívio é o melhor remédio para uma sadia mentalidade infantil em desenvolvimento", escreveu Carlinhos Mendigo em seu desabafo.

Publicidade

Atualmente o humorista trava uma batalha judicial com Aline Hauck pela guarda do filho do ex-casal. Ele alega que a ex pratica alienação parental com o filho. Já Aline alega que o próprio filho não quer ver o pai, pois não se sente confortável quando está com ele. A ex-assistente de palco do Gugu Liberato conseguiu, inclusive, uma medida protetiva na Justiça, que diz, entre outras coisas, que Carlinhos não pode se aproximar dela, difamá-la publicamente ou tentar qualquer tipo de contato com ela.

Carlinhos Mendigo fala sobre mães narcisistas que gostam de ver os filhos sofrer Reprodução Instagram