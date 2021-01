Tatá Werneck Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 14:07

Aos 37 anos, Tatá Werneck colocou um de seus seguidores no devido lugar, após ser perguntada sobre como se sentia tendo a mesma idade dos sogros, no caso, os pais do Rafa Vitti, marido e pai da filha dela, que tem 25 anos. A pergunta foi uma zoação de um internauta em referência a diferença de idade (12 anos) entre o casal.

"Primeiramente quero te dar um boa tarde e segundamente te mandar tomar no c*, se você não se incomodar. Tá bom? A gente se fala", respondeu Tatá muito bem humorada, mas com aquele tom levemente atravessado.