Publicado 07/01/2021 15:14 | Atualizado 07/01/2021 15:32

Gusttavo Lima leva na esportiva os memes que sua mansão em Goiânia virou alvo na manhã desta quinta-feira (7). Os internautas brincaram com a invasão do Congresso dos Estados Unidos por causa da fachada do imóvel do cantor e fizeram várias postagens engraçadas. Ele achou graça e entrou na roda. "Acordei e fiquei sabendo que invadiram minha casa. SOS", escreveu o sertanejo.

Manifestantes apoiadores de Donald Trump, que não aceitaram a derrota do candidato republicano nas últimas eleições presidenciais para Joe Biden, no final do ano passado, interromperam a sessão e invadiam o Capitólio - como o Congresso é conhecido - com violência, ontem. Quatro pessoas morreram na confusão e dezenas de prisões foram registradas em meio ao ato que já é chamado de a primeira tentativa de golpe contra a democracia norte-americana. O vice-presidente e presidente do Senado americano, Mike Pence, ratificou a contagem dos votos no Colégio Eleitoral e confirmou Biden como novo presidente dos Estados Unidos.

Acordei e fiquei sabendo que invadiram minha casa pic.twitter.com/PwpqX5YioB — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) January 7, 2021

E o cantor Gustavo Lima que foi o último manifestante a deixar o Capitólio. pic.twitter.com/CSolAwAUwK — Bozo (@bozocomgripe) January 7, 2021

