Ana Paula Evangelista e o marido já estão livres do isolamento após positivarem para a Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 05:00

Ana Paula Evangelista já pode sair do isolamento onde estava desde que testou positivo para a Covid-19 junto com o marido. A modelo e musa da Unidos da Tijuca, que atualmente mora na Europa, estava num hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio. "Eu e meu marido tivemos sintomas leves e esse quadro nos deixou mais tranquilos. Seguimos o regulamento da OMS, que são 10 dias de isolamento para os assintomáticos ou pra quem tem poucos sintomas. Testamos positivo depois de chegar ao Brasil para nossas férias de final de ano, mas agora que estamos livres vamos ficar uns dias em Búzios e depois Angra para relaxar e aproveitar nosso tempo no Brasil", contou Ana à coluna.