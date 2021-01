Veridiana Freitas Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 05:00

Ex-peoa de 'A Fazenda', Veridiana Freitas testou positivo para a Covid-19. Em conversa com a coluna, a modelo, que está no quinto dia de sintomas, falou um pouco sobre o que tem sentido. "Não sinto cheiro de nada, muita diarreia. Comecei a não sentir o cheiro do café e fui fazer o exame. Agora preciso ficar dez dias isolada, mas já entrei com a medicação", conta Veridiana, que acredita ter se contaminado nas comemorações de fim de ano. "Final de ano, festas, a gente acha que não acontece, mas as aglomerações estão aí", finaliza a modelo.