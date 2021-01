Mariana Godoy Reprodução

Mariana Godoy deixa a Band. Sete meses após ter assinado com a Band, a jornalista e apresentadora anunciou na tarde desta quinta-feira (7) nas redes sociais que está se desligando da emissora paulista. Mariana agradeceu ao apoio que recebeu de toda a família Saad e a direção de jornalismo e entretenimento. "Na Band eu reencontrei bons amigos e conheci muita gente linda. Obrigada a todos. Agora chegou o momento de partir e aonde eu for, de alguma forma, levarei um pouquinho de cada um de vocês. Sucesso para todos nós, sempre.

Mariana trabalhou por mais de vintes anos no Grupo Globo, TV Globo e Globo News, até quem em 2014 assinou com a Rede TV! para comandar um talk-show nas noites de sexta-feira com o seu nome, no ano passado passou a apresentar o RedeTV! News. Na Band, Mariana estava escalada para um programa nas manhãs do canal, mas com a chegada de Edu Guedes, com o The Chef, a jornalista foi deslocada para as noites de segunda-feira estreando em setembro um programa de entrevistas.

