Rodolfo Reprodução

Por MH

Publicado 07/01/2021 20:50

O ex-repórter de Gugu Liberato e Ratinho nos anos 90, Rodolfo assinou contrato com a Record nesta quinta-feira (7) e voltará para a TV. Conhecido por fazer dupla com ET (Cláudio Chirinian) ele vai trabalhar no novo programa do Geraldo Luís, ' A Noite é Nossa', que tem previsão de estreia para o dia 20 de janeiro, às quartas-feiras. Ele publicou uma foto ao lado do diretor da produção, João Scortecci. “Na TV Rede Record. Agradeço a oportunidade”, escreveu na legenda. A Record confirmou o acordo.