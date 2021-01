Cristian Bell e Safadão Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 11:29

Sucesso no Instagram, onde tem mais de 1,3 milhão de seguidores, o humorista Cristian Bell quer investir também na música neste ano. Recentemente, ele participou de um camping criativo, organizado pelo cantor Wesley Safadão. Na ocasião, 17 compositores se hospedaram na fazenda de Safadão para criação de músicas novas.



"Minha música ficou entre as 5 que ele escolheu e uma vai ser o hit estourado. O aprendizado foi incrível. As pessoas são muito inteligentes. Todo mundo tem sua própria editora, viaja para compor. É um trabalho levado muito a sério. Eles têm casa de composição, grupo de composição com nome e camisa, fazem acampamento. São muito organizados. Nem passava pela minha cabeça que existiam profissionais assim", conta Cristian, que faz planos para este ano: "2021 eu quero conseguir, se Deus quiser, uma música no TOP 10 no Spotify. Se possível top 1, mas top 10 é obrigação".

Além de compositor, o baiano é cantor, roteirista, humorista e diretor. Ele revela suas inspirações nas carreiras: "Carlinhos Maia como artista. Compondo, eu me inspiro em Tierry. Para mim, é o melhor compositor do Brasil e me ensina muita coisa".



Ainda na infância, Cristian foi alertado sobre os seus múltiplos talentos e a capacidade de ser bem criativo. "Minha professora que me alertou. Desde criança, nas gincanas, eu que organizava a coreografia de apresentação, gritos de guerra, nome de equipe. Eu fazia muitas coisas. A professora me chamava de multi aluno. Ao longo do tempo, eu cresci e nunca me contenteiem fazer uma coisa só", relembra.



Sobre parcerias musicais, Cristian sonha em um feat com dois grandes nomes da música sertaneja. "Jorge & Mateus e Marília Mendonça. Seriam o feat dos sonhos, porque a gente tem que sonhar alto", deseja.