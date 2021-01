Luana Piovani Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 14:55 | Atualizado 08/01/2021 16:17

Luana Piovani resolveu discutir com seus seguidores do Instagram nos últimos dias por conta de sua reserva em revelar a identidade do seu novo namorado. Ela posta fotos tiradas pelo amado, mas não diz o nome e eles não posam juntos. A atriz até pegou pesado ao rebater os comentários que levantaram a hipótese do 'boy', como ela o chama, ser casado ou até fake para não assumir que está sozinha. "Ele não aparece porque é casado?" questionou um internauta. "Não aparece porque é seu pai, demônio", respondeu.

Outro seguidor chamou Luana de 'infantil' e ainda deu uma bronca. "Que infantilidade! Quer discrição, não fala que está namorando e segue sua vida. Mas falar e não mostrar fica chato para quem te admira. Você está namorando um f****, porque não pode ser visto?". A mãe de Dom, Liz e Bem respondeu na lata: "Porque não quero, porra! Nem ele. Biscoitagem nem sei o que é", escreveu Luana, que ainda fez outros comentários: "O bom que de uma pentelhação..." e "Não tenho vocação para bife!".