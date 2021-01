Flavia Gabê Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 15:42

Ex-participante do 'The Voice Brasil', Flavia Gabê lançou o clipe da música 'Fonte do Amor', nesta sexta-feira (8). A canção é uma parceria com a cantora Mil, no canal Kondzilla, no Youtube. Numa ação para divulgação do novo trabalho, a cantora distribuiu girassóis em diferentes pontos da cidade de São Paulo.