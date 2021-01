Claudio Fits Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 05:00

Depois que esta humilde coluna publicou uma matéria sobre a acusação de vários calotes no fim de semana do Réveillon em Arraial do Cabo, Claudio Fits entrou em contato para esclarecer os fatos. O ator afirmou que teve problemas com as suas contas bancárias e os cartões de crédito por causa do período de recesso do final de ano. Ele se colocou à disposição para acertar todos os débitos, apesar de alegar que houve quebra de acordo por parte da pousada e do motorista de aplicativo. "Eles podem me procurar porque eu faço questão de acertar tudo. Agora com relação as duas acompanhantes, vou pagar também, mesmo não tendo acontecido nada. Não teve nada", disse Claudio à coluna.