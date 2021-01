Luciana Gimenez Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 05:00

Parece que o YouTube realmente não tem parâmetros para seus conteúdos e a gente explica o motivo. Soubemos que o vídeo sobre baixa autoestima que a apresentadora Luciana Gimenez lançou, na última terça-feira, foi 'censurado' pela plataforma, evitando assim a entrega ou divulgação em sua totalidade aos telespectadores do YouTube. Os fãs da apresentadora, inclusive, muito se queixaram de não terem sido avisados automaticamente sobre a publicação.

Essa coluna assistiu ao vídeo do emocionante depoimento da Gimenez, relato esse que pode ajudar milhares de pessoas que também compartilham a baixa autoestima.



Mas enquanto a mais nova youtuber teve seu alcance reduzido, numa pesquisa rápida com a palavra 'pornô' é possível achar vários vídeos bem pesados liberados. Nós também já divulgamos aqui as várias lives sem fiscalização da plataforma, realizadas por cantores bêbados ou divulgando álcool.

Procurada, a equipe de Luciana se limitou a responder que não sabe o motivo da baixa no desempenho do vídeo, pois não tiveram retorno aos seus questionamentos por parte da plataforma de vídeos. Nos informaram ainda que, quando publicado no Instragram, o vídeo foi um sucesso.



Já assessoria do YouTube não retornou o contato até o fechamento desta matéria. Que pisada de bola YouTube, censurando uma mulher que expõe um problema pelo qual passa!