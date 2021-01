Jessika Alves Jorge Bispo

fotogaleria Jessika Alves já vai começar 2021 prestes a enfrentar um novo desafio em sua carreira: dar vida à vilã Shakia, nas telinhas da Record, em 'Gênesis'. Em conversa com a coluna, a atriz conta que procura não depender financeiramente somente da instabilidade da carreira artística, revela seu lado empresária e também entrega o desejo de fazer sua estreia nos cinemas.

O ano 2020 foi difícil para todo mundo e eu queria saber como foi o seu ano e qual aprendizado que você tirou?

Foi um ano desafiador, mas fiz um balanço pessoal e só tenho a agradecer. Passei o ano trabalhando, em meio a gravação da novela Gênesis, seguindo todos os protocolos da OMS. Isso já são muitos motivos para agradecer. Mas também passei por muitas dúvidas, incertezas e ansiedade durante a quarentena. O meu maior aprendizado é que o ser humano é totalmente adaptável e quando estamos unidos conseguimos nos ajudar e apoiar, mesmo a quilômetros de distância. E é isso que vai salvar o mundo, o senso de comunidade.



O que vem por aí na vida de Jessika Alves?

Vem a estreia da novela Gênesis com a minha primeira vilã e eu estou muito feliz!



Já pensa em casamento? E os planos para filhos, já que você é louca por crianças?

Agora eu estou muito focada na novela e em outros projetos. Tenho muitos sonhos pra realizar e tenho certeza de que tudo virá no tempo certo.

Nas suas redes sociais, você se posiciona sobre assuntos importantes para as mulheres e muitas atrizes não fazem isso. O que você pensa sobre isso?

Nas minhas redes eu faço e falo o que sinto no meu coração. Acho que posso usar a internet de uma forma positiva e mais profunda do que só entretenimento. Acho importante ter diversos pontos de vista sobre um assunto e não condeno nenhum deles, apenas mostro o meu. Também não acho que é obrigação de ninguém se posicionar. Se não sentir que posso somar positivamente em um debate em pauta, eu prefiro não falar. Tão importante quanto se posicionar é ter responsabilidade sobre seu posicionamento.



Qual seria o plano B de Jessika se não fosse atriz?

Eu nunca pensei em não ser atriz, mas tenho investimentos em outras áreas também, sou sócia de um restaurante e pretendo diversificar ainda mais, não exatamente como um plano B, mas porque entendo que a minha carreira às vezes é instável. Se fosse para escolher outra profissão, me fascina a psicologia forense.



Qual a qualidade em uma pessoa você admira e o qual defeito você repudia?

Qualidade é verdade e o defeito é a falta de empatia.



Você está escalada para 'Gênesis'. Fala um pouco sobre o personagem?

Eu estou louca pra contar tudo, mas ainda não posso dar tantos detalhes! Mas a Shakia, minha personagem, é completamente diferente de tudo que já fiz. Minha primeira vilã, ela é cheia de motivações e muito obstinada a alcançar seu objetivo e, inclusive, sua vingança. Aguardem!



Qual novela e que personagem você gostaria de fazer em um remake?

Íris ou a Capitu, da novela 'Laços de Família', do Manoel Carlos.



O que ainda te falta?

Filmar um longa! Quero muito fazer cinema.