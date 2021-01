Por O Dia

Publicado 09/01/2021 05:00

Print das ameaças de Tiee para Ingrid Freitas Reprodução

Ex-amante do cantor Tiee, a estudante de odontologia Ingrid Freitas expôs em suas redes sociais um print que mostra uma nova ameaça do sambista. Na conversa de WhatsApp, Tiee afirma que caso ela publicasse qualquer coisa sobre o relacionamento deles, ele divulgaria nudes dela. "Posta que eu mando você pelada pra todo mundo. Me causa problema pra você ver. Se não eu mando você pelada pro seu pai e pro batalhão dele todo", escreveu o cantor. Ingrid já registrou um boletim de ocorrência contra o artista por ameaça no início de dezembro de 2020.