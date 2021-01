Zezinho do Carrapicho Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 19:34 | Atualizado 08/01/2021 19:37

O vocalista da banda Carrapicho, Zezinho Correa está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Samel, em Manaus, desde desta quinta-feira (7), após ser diagnosticado com Covid-19. O músico sentiu febre e dores no corpo nos últimos dias e acabou parar no hospital. Zezinho está intubado. Na madrugada desta sexta-feira, a família divulgou uma nota sobre o estado de saúde de cantor e também aproveitou para repudiar os boatos espalhados na internet de que o artista teria morrido.

Nós, da família do Zezinho Correa, viemos informar que ele está na UTI da Samuel, intubado, mas se recuperando bem da Covid-19. Com 100% de saturação. Agradecemos os verdadeiros amigos, que estão na torcida por sua recuperação e e pedimos desculpas pelo susto que alguns irresponsáveis espalharam que Zezinho teria falecido", diz o comunicado.

