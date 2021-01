Juliana Paes Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 20:02 | Atualizado 08/01/2021 20:04

Parece que além de atriz e cantora, Carolina Dieckmann virou estilista. Ela publicou uma foto de Juliana Paes usando um maiô com uma estampa criada por ela e, claro, não escondeu o orgulho. "Ju, que orgulho te ver usando esse maiô com a menina que eu desenhei. Você me inspira muito, e te ver nessas fotos, linda, e com esse sorriso, me emocionou... muito!!! Te amo, Deusa master. Beijo!", postou Dieckmann. Será que a mulher de Tiago Worcman vai mudar de profissão?