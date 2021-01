MC 2Jhow Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 11:45

O ano de 2021 ainda mal começou e parece que já tem um hit: 'Vem Sentando Vem'. Com mais de dois milhões e meio de challenges no TiK Tok, a música cantada por MC 2Jhow conquista anônimos e famosos como Nego do Borel, Carol Nakamura, Rafa Kalimann, Gabi Martins, Bianca, MC Mirella e outros, que chamam amigos para cumprirem o desafio. "É uma música pra cima e eu estou adorando a repercussão. Estou impressionado. Me surpreendeu muito ver a Rafa Kalimann, a Nakamura e o Nego do Borel. Assim como a minha amiga Bianca, a Gabi Martins, a Mirella, o João Alves e todos os outros artistas que estão fazendo vídeo com essa música. Incluindo os meus fãs. Eu não esperava”, confessou MC 2Jhow.

A curiosidade, é que essa não é a primeira vez que a música faz sucesso na internet. No final de e 2019, 'Vem Sentando Vem' entrou entre as mais pedidas na versão brega funk. O funkeiro também é quem canta 'Talarica', que virou uma espécie de 'hino da traição'. “Não existe fórmula para o sucesso. Mas existe uma fórmula que te facilita a alcançar os seus objetivos, e isso é através de muita perseverança, força de vontade e muito estudo para que você possa evoluir naquilo que você gosta de fazer. Existem também pessoas que trabalham muito para que aquilo aconteça. E estou muito grato por ver tudo isso acontecendo comigo, já que muitas pessoas duvidaram de mim. Eu ainda não conquistei tudo o que quero, mas valorizo tudo o que tenho e estou trabalhando bastante para buscar tudo o que almejo”,