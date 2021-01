Paula Lima Divulgação

Publicado 09/01/2021 12:03

A modelo Paula Lima está fazendo um pé de meia com as fotos e vídeos em que aparece completamente nua nos Stories para assinantes no Instagram. Eleita musa do Corinthians em 2018 e destaque da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2020 do Carnaval de São Paulo, Paula diz que tem guardado dinheiro para poder parar com o trabalho.



"Um dia vou parar. Não tenho uma previsão, mas estou juntando dinheiro. Ainda não consegui comprar nada, mas planejo comprar, casa, carro e abrir uma empresa. Também quero ficar um tempo fora do Brasil neste ano", revela animada.

Dona de um corpo sarado, ela diz que não sai da linha de jeito nenhum e que também é muito disciplinada. Paulo jura que se manteve firme nas festas de fim de ano. "Não bebi muito e fiz bastante exercícios aeróbicos na praia", conta a beldade, que não consome muito carboidratos em sua alimentação: "Como mais alimentos ricos em proteínas e saladas".