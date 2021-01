Por O Dia

Publicado 09/01/2021 13:45

Post da médica Ana Rassi Reprodução

Desde o início da semana, esta coluna de apenas seis leitores estava desconfiada de uma reconciliação de Maraisa com Fabrício Marques, com quem a cantora teve um relacionamento de sete meses no ano passado. Na quinta-feira (7), surgiram os primeiros boatos do fim do namoro dela de apenas um mês com o médico mineiro Artur Queiroz Amaral. No dia seguinte, uma das nossas assistentes questionou a assessoria da dupla sertaneja sobre uma possível volta da relação com o ex.