Publicado 09/01/2021 13:59

Duda Reis usou o Instagram neste sábado (9) para contar aos fãs uma novidade: ela se mudou para São Paulo. A atriz deixou o Rio, poucos dias após o anúncio do fim do noivado com o cantor Nego do Borel, e revelou que ela comprou o imóvel. "Estou muito feliz de ser uma conquista pessoal. O apartamento eu que me dei, com meu dinheiro, com meu trabalho.