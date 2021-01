Marcela e Luiza Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 17:09 | Atualizado 09/01/2021 17:14

Como diria o soneto do poeta português Luís Vaz de Camões, 'o amor é fogo que arde sem se ver', mas no caso da médica e ex-BBB, Marcela Mc Gowan todo mundo está vendo. Neste sábado (9), ela postou um vídeo bem quente de um momento com a namorada na cozinha de sua casa. Na publicação, Marcela esbarra com a cantora Luiza e as duas acabam em cima de uma bancada trocando beijos de aspirarem todo o ar dos pulmões das amadas. "Como funciona a cabeça da gente em começo de relacionamento", brincou a ex-BBB na legenda da publicação.

Luiza respondeu logo em seguida: "Primeiro final de semana na cozinha da família dela. Check!".

Publicidade

No final de dezembro, a sister confirmou para a coluna que estava conhecendo melhor a cantora Luiza, que faz duo com Maurilio. As duas se conheceram durante uma viagem a Maragogi, em Alagoas, no início de novembro e foram apresentadas por amigos em comum. No passeio, Marcela estava acompanhada das ex-BBBs Gizelly Bicalho, Ivy Moraes e Hariany Almeida.