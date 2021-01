Jojo Todynho fotos Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 10:00 | Atualizado 10/01/2021 11:45

fotogaleria Jordana Gleise de Jesus Menezes é nome de batismo de Jojo Todynho, funkeira nascida em Bangu, Zona Oeste do Rio. Ela se destacou ao participar do clipe 'Vai Malandra', de Anitta, gravado no Vidigal, em 2017, e logo em seguida bombou com o sucesso 'Que Tiro Foi Esse'. Sambou na cara das inimigas e recentemente conquistou o reality 'A Fazenda', da Record. Explosiva, doce, brincalhona e sem papas na língua, a peoa enfrentou a desconfiança e, principalmente, a saudade da avó, Dona Rita. Com o prêmio no banco, Jojo comprou uma casa e diz à coluna que já sabe como investir. "Já tenho destino para o dinheiro e tenho muita responsabilidade com meu futuro. A vida me ensinou que de onde se tira e não se põe, acaba".

Você esperava ser tão querida, ter tanta torcida e ver a festa que foi em Bangu quando seu nome foi anunciado?

Nunca! Foi o grande prêmio que ganhei, o carinho e o reconhecimento do povo. Foi o povo que me deixou chegar na final e me deu o título de campeã. Eu não estava maluca na minha tese!



Na medida que você ia avançando, achava que tinha chances de vencer? Quem você achava que iria ganhar?

Confesso que lá dentro você não tem essa visão de quem é mais forte, a gente não sabe como está sendo a repercussão das nossas atitudes aqui fora. Depois de um tempo você acaba esquecendo que está sendo filmado 24h por dia e as suas ações saem do controle. Quem começa vestindo um personagem acaba se entregando com o tempo.

Como está a sua relação com o Mateus Carrieri?

Ainda estou me acertando com o Mateus.

Está tudo bem entre você e os outros participantes? Quem você não quer papo de jeito nenhum?

Estou vendo muita coisa ainda, assistindo vídeos e descobrindo que minha tese foi concluída com sucesso. Posso dizer que Raissa e Mariano são pessoas especiais que ganhei pra vida.



O que mais sentiu falta sem ser a família?

A pior parte foi, sem dúvida, ficar longe da minha avó. Sem saber o que estava acontecendo com ela, principalmente porque fui confinada no meio de uma pandemia.



O que não tem perdão para Jojo Todynho?

Falsidade e mentira.



Jordana é uma mulher...

Verdadeira.



Com 1,5 milhão de reais dá para casar? Vai casar? Pensa em comprar alguma coisa?

Já tenho destino para o dinheiro e tenho muita responsabilidade com meu futuro. A vida me ensinou que de onde se tira e não se põe, acaba.



Dentro da casa, você disse que tinha alguém aqui fora. Por que não abre muito sobre a sua vida pessoal?

Minha vida pessoal não interessa a ninguém que não seja a mim mesma. Além disso, eu não sou do tipo que tem uma vida pessoal extravagante, que ostenta luxo. Minhas amizades, da Jordana Gleice, são as mesmas de anos atrás. Na vida pessoal nada mudou com a fama, então a minha vida não cabe nas páginas de revistas de celebridades.



Os seus médicos ficaram preocupados com o seu ganho de peso dentro da casa? O que você já tem feito para emagrecer?

Já sai do confinamento cumprindo o protocolo (risos). Os meus médicos foram me pegar e me trouxeram de volta para Rio de Janeiro. Essa semana já faço todos os exames e começo a levar a sério a versão JoJo 2021. Me aguardem.



O seu maior medo é?

Perder minha avó.



O que você espera de 2021?

Saúde e muito trabalho.

Participaria de outro reality? Toparia entrar no 'BBB'?

Não. Foi uma experiência maravilhosa, incrível participar de 'A Fazenda'. Pude mostrar quem eu sou de verdade e todo mundo agora sabe quem é a Jojo Todynho. Sabe até do avesso (risos). Mas, não repito essa experiência de jeito nenhum.

Você revelou ter enviado currículo para trabalhar na Coca-Cola. O que você já fez que as pessoas nem desconfiam?

Olha, eu acho que já falei tudo lá na Fazenda...



O seu maior defeito? E sua maior qualidade?

Ser verdadeira, nos dois sentidos. As pessoas falam muito sobre a verdade, sobre defender a verdade e cobram que você seja verdadeira com elas. Mas quando chega a hora de encarar não aceitam e ainda tentam te tornar o lado errado da história. Espero ter mostrado pra todo mundo que não adianta, a verdade sempre vence.