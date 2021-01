Babi Mu Divulgação

Publicado 10/01/2021 05:00

Babi Muniz virou Babi Mu. Modelo, que durante quatro anos trabalhou como Panicat no programa humorístico, agora é DJ. Com 10 milhões de seguidores nas redes sociais, ela resolveu investir na carreira musical. Na próxima segunda-feira (11) às 19h no canal Kondzilla com a música, 'Sequência do Vapo'. O clipe conta com participações do Mc 27 e Dj Impostor, um dos maiores produtores do Brasil. "Estou realizando um sonho", conta Babi.

Antes mesmo do lançamento, o clipe já bateu a marca de 5 milhões de views em seus canais de acesso e está disponível em todas as plataformas digitais.