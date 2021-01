Mariana Godoy Reprodução

Publicado 10/01/2021 12:16 | Atualizado 10/01/2021 13:14

Mal saiu da Band após pedir demissão, Mariana Godoy já iniciou conversas com outras empresas. Pelo menos é o que a apresentadora tem deixado claro para seus seguidores no Instagram que perguntam sobre novos projetos. Em uma postagem da amiga e colega de trabalho na época da Globo, Carla Vilhena, a jornalista confirma que está em negociações: "Comecei a conversar com algumas empresas, sim”.

Titular do 'Visão CNN', Carla postou uma mensagem de apoio à Mariana: "Novos caminhos aguardam por quem não tem medo de ousar". Os internautas começaram a questionar sobre a sua ida para CNN e apostaram no futuro da apresentadora na emissora.

Um fã perguntou se Mariana já sabia o seu novo destino: "Assim que eu souber, eu aviso", escreveu. Outros internautas também desejaram sorte e retorno rápido para a televisão e ela mandou: "Quem fica parado é poste!".

Mariana trabalhou por mais de vinte anos no Grupo Globo, TV Globo e Globo News, até que em 2014 assinou com a Rede TV! onde ficou até o início de 2020. Ela se transferiu para a Band e só permaneceu por sete meses.