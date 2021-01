Fernando Zor e Maiara Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 12:33

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, comentou com bom humor sobre as idas e vindas de seu namoro com Maiara, dupla de Maraisa, durante o programa 'Altas Horas'. O cantor brincou quando o apresentador Serginho Groisman questionou se ele ainda estava namorando naquele exato momento. A 'piada' se referia a fama da relação de 'casal ioiô' entre os fãs. "Povo chama de tira casaco, bota casaco. Mas parece que cada vez que passa, esse casaco está me esquentando mais. Se continuar assim, vai pegar fogo", disse o sertanejo.

"Estou feliz, ela também está e a gente está junto", completou Fernando. Recentemente, Maiara comemorou dois anos do primeiro beijo com Fernando. Os dois curtiram o final de ano juntos em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.