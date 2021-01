Ludmilla grava seu primeiro DVD na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Show contou com participação especial de Anitta Ag. News

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 12:46 | Atualizado 10/01/2021 13:09

Ludmilla x Anitta. A briga entre as duas cantoras do pop funk ainda rende e foi relembrada em entrevista ano caderno 'Ela' do Globo sobre a polêmica envolvendo as ex-amigas, em junho do ano passado. "Ela passou a vida me tachando de inferior a ela. Teve uma época em que me chamava de ‘projetinho de Alcione’, como se isso fosse uma ofensa. Mas mal sabe ela que a Alcione é uma das minhas maiores referências. Ela é uma pessoa muito ardilosa, manipuladora.", reproduziu a reportagem trechos do desabafo de Ludmilla na época da confusão. "Só quero distância e mais nada", disse a mulher de Brunna Gonçalves à entrevista que ela fala sobre sexualidade, preconceito e amor.



“Fui bastante contestada por não me pronunciar em certas ocasiões. Vamos ser bem claros: muita gente por aí posta textão na web por pura falsidade. Não sou de falar, gosto de agir. Minha presença numa mesa já é um grande protesto. E as pessoas passaram a perceber isso com o tempo. Isso é representatividade. Estou com a bandeira estampada no rosto integralmente. Paguei para ver ao assumir meu amor pela Brunna. Perdi algumas coisas porque você sabe o quanto a galera é preconceituosa, mas acabei ganhando outras. E ser a gente mesmo não tem preço", comentou Ludmilla.

Ela falou também dos ataques racistas que sofreu recentemente e até resolveu sair das redes sociais: "Costumo não me importar, mas imagina você apanhar todos os dias? Uma hora cansa. Dói! É difícil, sim, por isso, precisei desse tempo off-line. Organizei as ideias, me fortaleci e, principalmente, entendi que esse ódio gratuito não é meu e não vai me vencer. Sou ser humano e, às vezes, me sinto esgotada, mas me refaço. É o compromisso que tenho comigo e com o meu público. Comentários racistas me dão nojo. Parece que o mundo está evoluindo, mas ainda tem muita gente atrasada”, observou.