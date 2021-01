Elen Pinheiro Reprodução

Publicado 10/01/2021 18:33 | Atualizado 11/01/2021 15:03

fotogaleria Atriz e ex-Mallandrinha, Elen Pinheiro é mais uma vítima da violência contra a mulher. Neste final de semana, ela resolveu denunciar o agora ex-namorado por agressão física no último dia de 2020. Chorando, ela fez um longo vídeo contando o seu drama que durava há mais de dois anos.

"É muito difícil falar sobre isso, mas estou aqui para alertar as mulheres. Agressão não é normal. Vai acontecendo uma, duas, três e as agressões passam de verbais para as físicas. Eu fui vítima de todos os abusos desde criança. Sexual, verbal e físico e agora de um relacionamento abusivo. Por dois anos e meio, eu fui espancada e vivia cheia de hematomas. Fui julgada e xingada de todos os nomes e sempre ouvia 'apanha e não aprende', começa Elen no relato.

Mais calma, a ex-ajudante de palco de Sergio Mallandro assume também que após a última agressão conseguiu mandar o ex embora. Só que agora ela sofre com ameaças e divulgação de fotos íntimas. "Fiz boletim de ocorrência e estou com medida protetiva. Contratei um advogado para me defender na Justiça. Espero poder ajudar e conscientizar outras mulheres a terem coragem como eu tive. Abuso é crime, agressão é crime e não amor", finaliza.