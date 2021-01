Caetano Veloso é a estrela de 'Narciso em Férias' Henrique Alqualo / DIVULGAÇÃO

Por MH

Publicado 10/01/2021 17:38 | Atualizado 10/01/2021 17:42

Caetano Veloso não deixou barato a agressão verbal que sofreu nas redes sociais, em 2018. Ele está processando uma mulher que o chamou de 'macaco pedófilo' por danos morais e injúria racial. O cantor acionou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra Maria Carla Petrellis e pede uma indenização de R$ 30 mil.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, os advogados de Caetano Veloso alegam que a desconhecida atacou a moral do artista, que também afirma ter sido vítima de racismo. Maria Carla Petrellis respondeu à publicação com o print de uma nota da Folha de São Paulo que mostrava uma entrevista de Paula Lavigne, na qual a atriz e empresária declarava ter perdido a virgindade com o astro da MPB quando ela tinha apenas 13 anos e o cantor com 40. "A prova do crime! Caetano Veloso macaco pedófilo!", xingou Maria Carla, que se apresenta nas redes sociais como farmacologista e pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular do Instituto Butantan, em São Paulo. A postagem continua no Twitter.