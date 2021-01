Bruna Marquezine Reprodução

Publicado 11/01/2021 05:00 | Atualizado 11/01/2021 09:30

Bruna Marquezine trocou de escritório de representação, mas parece que as atitudes com o mercado de contratações continua o mesmo. A coluna teve acesso a algumas conversas de contratantes que, entre si, falavam da péssima postura adotada pelo novo escritório que representa Bruna - que entre seus sócios tem o irmão de Rodrigo Lombardi, Cauê.

Juliana, que cuida de Bruna, dizem ser mais estrela que a própria atriz. A empresária é de difícil acesso, costuma demorar para responder questionamentos de clientes e faz mil exigências, talvez por não ter experiência de mercado. É que antes ela era coordenadora de um departamento do badalado Fhits, que foi até tema de novela das 21h da Globo.

As pessoas que lidam com Juliana têm a sensação de um deslumbramento excessivo. Dizem, inclusive, que a empresária tem as portas fechadas na empresa de sua ex chefe, Alice Ferraz.



A coluna soube que clientes de Silvia Braz têm a mesma reclamação quanto a postura do escritório que gerencia Bruna e seus sócios. É comentado que ao passar um orçamento, se o cliente em questão negociar muito, simplesmente eles param de responder, como aconteceu com negociação de mais de R$ 300 mil que foi deixada na mesa sem resposta por parte do tal escritório.



Nós, que observamos o mercado há algum tempo, já vimos muitos desses empresários deslumbrados entrarem, assim como serem esquecidos no meio. Fica dica!