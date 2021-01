Lary Bottino Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 05:00

Depois de ter participado recentemente do reality 'Game dos Clones', comandado por Sabrina Sato na Amazon Prime Vídeo, Lary Bottino está confirmada no 'De Férias com o Ex Celebs'. A influencer já até tinha participado da quarta temporada da atração da MTV, na versão anônimos. Só que agora ela está famosa e ganhou o carimbo de celebridade após entrar no seleto grupo de 'amigas para sempre' de Anitta e da polêmica da pulseira emprestada com Ariadna Arantes. Ingrid Ohara, Gustavo Rocha, Marina Gregory e Lincoln Lau são nomes comentados nos bastidores.