Graciele Lacerda Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 19:07

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda ganhou elogios merecidos ao compartilhar uma foto bem sexy neste domingo (10). No clique, usando um biquíni laranja, a jornalista e musa fitness exibiu sua boa forma no registro feito de um close do bumbum na manhã ensolarada na fazenda do sertanejo em Araguapaz, no estado de Goiás. "Bum dia!", brincou na legenda da publicação.



Nos comentários, não faltaram elogios para Graciele. "Deusa perfeita", escreveu uma fã. "Isso que é um corpo", comentou outra seguidora.