Luana Piovani é criticada por estar no elenco de programa que estereotipa brasileiras como 'interesseiras' e 'ladras de maridos portugueses' Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 09:19 | Atualizado 11/01/2021 11:55

Luana Piovani viu seu nome envolvido em mais uma polêmica, na noite deste domingo (10). É que a atriz participou do programa 'Patrões Fora', da rede portuguesa de televisão Sic. A atração sofreu duras críticas da comunidade brasileira em Portugal, por se aproveitar do 'humor' para retratar a mulher brasileira como interesseira e destruidora de lares por 'roubarem' maridos portugueses.

Na pagina oficial do canal no Instagram, as críticas apontam a trama como xenofobia descarada e ressaltam o preconceito enfrentado pelas mulheres brasileiras no país. "Esse episódio mostra uma mulher brasileira estereotipada que 'roubou' um homem português casado (e bastante inocente), interessada em dinheiro e que vai fazer um barraco com a ex-mulher dele, portuguesa. [...] Mostrar mulheres brasileiras que vêm para Portugal roubar o marido das portuguesas estimula a rivalidade de mulheres portuguesas contra mulheres brasileiras", afirma o perfil 'Brasileiras não se calam'.

Publicidade

A mesma conta ainda apontou para a emissora os riscos de estereotipar as brasileiras desta forma. "Como vocês acham que uma mulher que acredita que brasileiras roubam maridos vai tratar uma mulher brasileira? Acham que vai querer ser amiga dela ou contratá-la para trabalhar seja onde for? E como vocês acham que o homem assediador vai tratar a mulher brasileira? Acham que ele vai respeitá-la ou se aproveitar ainda mais para assediar sexualmente essa mulher? Os homens nunca responsabilizados, a culpa é sempre da mulher brasileira e é pra ela que o ódio é direcionado."

Até o momento Luana Piovani não se manifestou publicamente sobre as críticas.

Publicidade

Público denota emissora Sic e aponta xenofobia descarada Reprodução Instagram

Público denota emissora Sic e aponta xenofobia descarada Reprodução Instagram

Publicidade

Público denota emissora Sic e aponta xenofobia descarada Reprodução Instagram