Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 14:51 | Atualizado 11/01/2021 14:56

Anitta Reprodução Anitta postou uma série de vídeos nesta segunda-feira (11) brincando com os seus seguidores por misturar idiomas. Ela garantiu que não é para se mostrar, mas que de vez em quando fica confusa. A Poderosa até pediu desculpas. "Venho por meio desta pedir desculpas. Antigamente, quando eu ia falar com alguém que mora fora do Brasil e a pessoa falava algumas palavras soltas em inglês, dentro de mim eu fazia isso", falou a cantora enquanto revirava os olhos para exemplificar sobre a situação.

Anitta completou que queimou a língua: "Pois é, agora eu virei essa pessoa. Virei essa pessoa. Porque aqui não se fala português, não se fala, e estou começando a esquecer as palavras. Fui conversar com minha família e fiquei procurando as palavras", explicou.



A cantora achava que as pessoas faziam isso 'para aparecer'. "Eu achava que era frescura do povo. Ai, que preguiça", disse. Depois, ela brincou e deu exemplos de frases como: "Amei esse horse" e "Faz isso to me". Chique!